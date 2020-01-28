Во Львове экстренно госпитализировали украинского студента, вернувшегося из Китая, с признаками возможного заражения коронавирусом 2019 nCoV. Продолжаются клинические исследования.

Случаай возможного заражения подтвердил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, пишут Буквы.

19-летний юноша возвращался домой из Китая, где учится, через Варшаву (Польша). Туда он прилетел на самолете, а во Львов ехал автобусом.

По дороге непосредственно к дому, в такси, он почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам.

Его госпитализировали и держат в изолированном отдельном боксе, несмотря на то, что он учился далеко от города Ухань, где распространялся вирус.

Первой об этом случае рассказал заместитель руководителя ГУ Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Олег Когут. Первые результаты анализов свидетельствовали об отсутствии коронавируса из Китая.

— Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а больной он с 23 числа, еще будучи в Китае он чувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было, - рассказал Олег Когут.

Тщательные исследования будут проведены 28 января.

Также устанавливают лиц, которые могли с ним контактировать в пути, чтобы проверить состояние их здоровья.

Вечером, в эфире программы Свобода слова на ICTV заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что у юноши все же признаки заражения коронавируса.

Ранее сообщалось, что коронавирус нового типа 2019-nCoV из Китая добрался до Германии.