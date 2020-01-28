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По данным Совета национальной безопасности и обороны, на территории Китая в настоящее время находится около 10 тыс. граждан Украины.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов он в эфире телеканала «Украина 24», передает «Интерфакс-Украина».
— У нас сегодня там (в Китае, - прим.) находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии, - сказал Алексей Данилов.
Он добавил, что «пока никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет».
Кроме того, подчеркнул секретарь СНБО, в случае необходимости, власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.
— Но еще раз подчеркиваю - в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим, - отметил Алексей Данилов.
Напомним, посольство Украины в Китае в связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса, настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны в случае наличия такой возможности.
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По данным Совета национальной безопасности и обороны, на территории Китая в настоящее время находится около 10 тыс. граждан Украины.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов он в эфире телеканала «Украина 24», передает «Интерфакс-Украина».
— У нас сегодня там (в Китае, - прим.) находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии, - сказал Алексей Данилов.
Он добавил, что «пока никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет».
Кроме того, подчеркнул секретарь СНБО, в случае необходимости, власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.
— Но еще раз подчеркиваю - в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим, - отметил Алексей Данилов.
Напомним, посольство Украины в Китае в связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса, настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны в случае наличия такой возможности.