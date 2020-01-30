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Канада сократила количество сотрудников в своих дипломатических миссиях в Китае из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщает посольство Канады в Китае в Тwitter.
— С 29 января канадские дипломатические миссии в Китае работают с уменьшенным количеством сотрудников из-за коронавируса, - отметили в посольстве.
Кроме того, Канада временно закрыла все визовые центры на материковом Китае и перевела свои представительства в режим предоставления только базовых услуг, вроде перевыпуска паспортов и неотложной помощи.
Отметим, что кроме посольства в Пекине, Канада также имеет консульства в Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу и Гонконге.
Напомним, по состоянию на 29 января, количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 6078 человек. От вызываемой им болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели. Кроме Китая, заболевания зафиксированы в 15 странах мира.
Как сообщалось, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения соберется сегодня, 30 января, для обсуждения проблемы зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV.
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Канада сократила количество сотрудников в своих дипломатических миссиях в Китае из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщает посольство Канады в Китае в Тwitter.
— С 29 января канадские дипломатические миссии в Китае работают с уменьшенным количеством сотрудников из-за коронавируса, - отметили в посольстве.
Кроме того, Канада временно закрыла все визовые центры на материковом Китае и перевела свои представительства в режим предоставления только базовых услуг, вроде перевыпуска паспортов и неотложной помощи.
Отметим, что кроме посольства в Пекине, Канада также имеет консульства в Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу и Гонконге.
Напомним, по состоянию на 29 января, количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 6078 человек. От вызываемой им болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели. Кроме Китая, заболевания зафиксированы в 15 странах мира.
Как сообщалось, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения соберется сегодня, 30 января, для обсуждения проблемы зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV.