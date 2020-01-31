В Николаеве из-за высокого уровня заболевания гриппом и ОРВИ ряд школ приостанавливает образовательный процесс.

Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета.

С 31 января на «карантин» отправляются УОСО № 35, 50, 16, 25, 51, 15, 54, 47, 28, 34, 7, 12, 64, 65, 46, 43 имени К.Ф. Ольшанского, 4 имени Молчанова Б.И., 57 имени Тараса Григорьевича Шевченко, гимназия № 4, Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса.

Напомним, что с 23 января не работают, в том числе и ЗЗСО №№ 24, 61, 29, 49, 11, 20, 32, СЗЗСО № 22, гимназии №№ 2, 41, Академия детского творчества, юридический лицей, муниципальный коллегиум имени В.Д. Чайки. С 30 января возобновил образовательный процесс заведение общего среднего образования № 1 имени Олега Ольжича.

— Решение о приостановлении образовательного процесса принимаются только после ходатайства руководителей учреждений к управлению образования Николаевского городского совета, где заболеваемость гриппом и ОРВИ составляет более 20%, - сказано в сообщении.

Напомним, с 30 января, ученики еще 9 николаевских школ уйдут на вынужденные каникулы в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.