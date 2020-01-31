Компания Facebook будет удалять фейковые, а также связанные с теориями заговора посты о китайском коронавирусе из Facebook и Instagram.

Об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, что удалять будут контент, который призывает препятствовать лечению или соблюдению мер предосторожности. Также будут удалять информацию о фейковых способах лечения коронавируса, например, пить отбеливатель.

Facebook будет удалять из Instagram хэштеги, которые также распространяют дезинформацию о вирусе.

Кроме того, компания будет предоставлять пользователям официальную информацию ВОЗ, когда те будут искать что-то о коронавирусе в соцсетях.

Напомним, что в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.