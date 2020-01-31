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Компания Facebook будет удалять фейковые, а также связанные с теориями заговора посты о китайском коронавирусе из Facebook и Instagram.
Об этом говорится в блоге компании.
Отмечается, что удалять будут контент, который призывает препятствовать лечению или соблюдению мер предосторожности. Также будут удалять информацию о фейковых способах лечения коронавируса, например, пить отбеливатель.
Facebook будет удалять из Instagram хэштеги, которые также распространяют дезинформацию о вирусе.
Кроме того, компания будет предоставлять пользователям официальную информацию ВОЗ, когда те будут искать что-то о коронавирусе в соцсетях.
Напомним, что в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.
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Компания Facebook будет удалять фейковые, а также связанные с теориями заговора посты о китайском коронавирусе из Facebook и Instagram.
Об этом говорится в блоге компании.
Отмечается, что удалять будут контент, который призывает препятствовать лечению или соблюдению мер предосторожности. Также будут удалять информацию о фейковых способах лечения коронавируса, например, пить отбеливатель.
Facebook будет удалять из Instagram хэштеги, которые также распространяют дезинформацию о вирусе.
Кроме того, компания будет предоставлять пользователям официальную информацию ВОЗ, когда те будут искать что-то о коронавирусе в соцсетях.
Напомним, что в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов