Депутаты Первомайского городского совета из-за недофинансирования сферы образования приняли обращение к родителям Первомайска касательно благотворительных взносов.

Обращение было принято вчера 30 января в ходе заседания сессии и опубликовано на сайте Первомайского горсовета.

В обращении сказано, что депутаты вынуждены просить помощи у родителей из-за того,что бюджет на 2020 год принят с дефицитом в более чем 20 миллионов гривен.

— На 2020 год на сферу оборазования из городского бюджета запланировано более 148 миллионов гривен, 98% из которых - обязательные расходы, так называемые «защищенные» статьи бюджета: заработная плата (62,3%), энергоносители (22,8% ) и питание детей (12,5%). На другие нужды предусмотрено лишь около 2% от общего финансирования отрасли. Это очень мало, потому что не позволяет решить даже самых животрепещущих проблем, - сказано в обращении.

Из документа следует, что депутаты из года в год не могут решить проблемы, которые напрямую связаны с безопасностью детей.

— Не работают пожарные сигнализации не осуществлена пропитка пожаростойким веществом деревянных конструкций чердачных помещений; не выделяются средства на закупку или перезарядку огнетушителей. Нуждается в обновлении материальная база, необходимо осуществить капитальные ремонты крыш в ряде заведений. На очереди - закупка оборудования пищеблоков, ремонт спортивных площадок, ограждений, фасадов, асфальтового покрытия и тому подобное. Безусловно, по мере поступлений в городской бюджет мы будем стараться решать указанные проблемы. Вместе с тем, должны честно признать: в условиях ограниченного финансирования без вашей поддержки сделать это будет непросто. В последнее время в социальных сетях распространяется информация о том, что отрасль образования на 100% обеспечена средствами на все насущные потребности. К сожалению, это не соответствует действительности: на 2020 год отрасль профинансирована на 66,8% от потребности. В этом году, как и уже много лет, мы не смогли заложить в бюджет области средства на приобретение моющих средств, бумаги, посуды, хозяйственных товаров, заправку огнетушителей, текущие ремонты помещений и тому подобное. Поэтому надеемся на вашу поддержку, ведь в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Закона Украины Об образовании, финансирование учреждений образования осуществляется не только за счет средств соответствующих бюджетов, и с других источников, не запрещенных законодательством, в частности благотворительных взносов, - сообщают депутаты.

По словам местных депутатов, бюджет города на 2020 год — это красивые программы без финансов.

— Это не бюджет, который сегодня обеспечивает нам устойчивое развитие в городе. Это бюджет, в котором очень много программ, которые не обеспечены средствами. Это бюджет, в котором нет вопроса образования, где школы не обеспечены даже огнетушителями. Это бюджет, в котором создается возможность манипулировать, когда у нас не будет депутатских средств, - сказал Владимир Вовк, депутат Первомайского горсовета.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет Николаева на 2020 год.





