Австрийская почта выпустила марку по случаю Brexit, продемонстрировав свое чувство юмора.

Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

Почта Австрии обыграла постоянные отсрочки выхода Британии из ЕС. На марке зачеркнута дата 29 марта 2019. Под ней напечатана актуальная дата Brexit - 31 января 2020 года.

На марке визуально подчеркнуто новое положение Великобритании. Ее территория закрашена серым цветом, тогда как всех 27 членов ЕС - синим.





Марка номинальной стоимостью 1,80 евро выпущена в 140 тысячах экземпляров и продается в трех торговых точках с пятницы.

58% австрийцев сожалеют из-за выхода Британии из ЕС.

Напомним, Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.