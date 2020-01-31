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Австрийская почта выпустила марку по случаю Brexit, продемонстрировав свое чувство юмора.
Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.
Почта Австрии обыграла постоянные отсрочки выхода Британии из ЕС. На марке зачеркнута дата 29 марта 2019. Под ней напечатана актуальная дата Brexit - 31 января 2020 года.
58% австрийцев сожалеют из-за выхода Британии из ЕС.
Напомним, Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.
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Австрийская почта выпустила марку по случаю Brexit, продемонстрировав свое чувство юмора.
Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.
Почта Австрии обыграла постоянные отсрочки выхода Британии из ЕС. На марке зачеркнута дата 29 марта 2019. Под ней напечатана актуальная дата Brexit - 31 января 2020 года.
58% австрийцев сожалеют из-за выхода Британии из ЕС.
Напомним, Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов