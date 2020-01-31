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В китайском городе Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест, который выявляет новый коронавирус в течение 15 минут.
Об этом сообщает Громадське.
Так, экспресс-тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании и удобен для транспортировки. Тест был совместной работой экспертов из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и высокотехнологичной компании из города Уси.
Также в компании заявили, что могут проводить экспресс-тесты для 4 тысяч человек в день. Первая партия комплектов тестирования уже используется в провинции Хубэй.
Напомним, в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.
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В китайском городе Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест, который выявляет новый коронавирус в течение 15 минут.
Об этом сообщает Громадське.
Так, экспресс-тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании и удобен для транспортировки. Тест был совместной работой экспертов из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и высокотехнологичной компании из города Уси.
Также в компании заявили, что могут проводить экспресс-тесты для 4 тысяч человек в день. Первая партия комплектов тестирования уже используется в провинции Хубэй.
Напомним, в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов