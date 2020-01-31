Об этом сообщает Громадське.

Так, экспресс-тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании и удобен для транспортировки. Тест был совместной работой экспертов из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и высокотехнологичной компании из города Уси.

Также в компании заявили, что могут проводить экспресс-тесты для 4 тысяч человек в день. Первая партия комплектов тестирования уже используется в провинции Хубэй.

Напомним, в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.