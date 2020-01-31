В Николаевской облгосадминистрации отчитались, что ликвидировали слив нечистот в Южный Буг в селе Конецполь Первомайского района.

Об этом сообщает управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА.

Отмечается, что в облгосадминистрации была создана комиссия, которая осмотрела канализационные сети села Конецполь, КНС, временные «очистные» сооружения и места сброса сточных вод на местность.

Факт загрязнения почвы стоками, которые из-за переполнения временных очистных сооружений (трех накопительных резервуаров) образовали котлован с нечистотами, был подтвержден.

«Комиссия рекомендовала срочно полностью откачать ассенизационными машинами сточные воды, которые аккумулированы в котловане у временных резервуаров – отстойников с вывозом на очистные сооружения г. Первомайск; не допускать перелива сточных вод, обеспечить их своевременную откачку и вывоз на очистные сооружения г. Первомайск; привести территорию вокруг временных очистных сооружений в надлежащее санитарное состояние», - говорится в сообщении.

Указано, что рекомендации комиссии были выполнены – разлив стоков ликвидирован, заварены патрубки аварийного сброса, территория временных сооружений очищена.

В ОГА добавили, что в накопители стоки поступают от четырех пятиэтажных домов и детского сада объемом 6-8 кубометров в сутки и должны регулярно откачиваться ассенизационными машинами с последующим их вывозом на очистные сооружения в городе Первомайск. Старые очистные сооружения в селе Конецполь по решению исполкома сельского совета были демонтированы и засыпаны. Сейчас сельсоветом заключен договор на разработку рабочего проекта «Строительство канализационных локальных очистных сооружений глубокой очистки закрытого типа мощностью 98 кубометров в сутки с. Конецполь Николаевской области, для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов сброса через фильтрующее синергетическое биоплато». Введение в действие новых очистных сооружений планируется в 2021 году.

Напомним, ранее жители Первомайска выразили обеспокоенность тем, что содержание очистных сооружений в селе Конецполь попадает в Южный Буг. В свою очередь, жители села рассказали журналистам, что раньше в Конецполе были нормальные сооружения, но «их уничтожили, потому что понадобилась земля».