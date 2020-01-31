В 2019 году в Украине было зафиксировано 111 самоубийств и попыток самоубийства среди несовершеннолетних, в том числе каждая седьмая — у детей младше 10-летнего возраста.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндюз Мамедов во время встречи с уполномоченным президента по правам человека Николаем Кулебой.

«Более 90% уголовных производств закрыты», — рассказал Мамедов, передает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Он отметил, что Офис работает над полным перезапуском системы защиты прав детей.

«Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в «серой» зоне. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять», — подчеркнул Гюндюз Мамедов.

Работа ведется в нескольких направлениях — от разработки Стратегии с использованием лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах к реализации пилотных проектов по медиации и превенции.

Также планируется сформировать полноценную системы ювенальной юстиции с созданием специализированного института — судей, следователей, прокуроров и адвокатов.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, открыто 259 уголовных производств.