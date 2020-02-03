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Сегодня, 3 февраля, возле села Нечаянное Николаевского района местные активисты устроили митинг и перекрыли трассу «Николаев – Одесса».
Об этом сообщают Преступности.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Около 70 человек выступают с требованием присоединить Даниловский и Счастливский сельсоветы Березанского района к Нечаянской ОТГ Николаевского района. Протестующие возмущаются тем, что к ним не приехали представители руководства области, которых они пригласили на акцию.
Отметим, что в ноябре-декабре 2019 года, по итогам общественных обсуждений в Счастливском и Даниловском сельсоветах, органами местного самоуправления были приняты решения о присоединении к Нечаянской ОТГ.
Об этом в Facebook написал голова Нечаянской громады Николай Вивчар, опубликовав решения сессий.
«В нашей территориальной общине ожидаются изменения. В Нечаянский сельский совет Николаевского района Николаевской области поступили предложения от Даниловского сельского совета Березанского района Николаевской области и Счастливского сельского совета Березанского района о присоединении к Нечаянской ОТГ», - написал он.
При этом, согласно перспективному плану, оба сельсовета должны присоединиться к Березанской ОТГ. В связи с этим местные активисты и устроили акцию протеста, опасаясь, что Даниловский и Счастливский сельсоветы принудительно присоединят к Березанской ОТГ.
Николай Вивчар опубликовал результаты общественных обсуждений. Так, в Даниловском сельсовете было опрошено 204 человека, из них 137 выразили желание присоединиться к Нечаянской громаде и 67 – к Березанской. В Счастливском сельсовете участие в обсуждениях приняли 472 человека, в Нечаянскую ОТГ выразили желание присоединиться 259 человек, в Березанскую – 204 человека.
Напомним, 29 января жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района вышли на митинг под здание Николаевской облгосадминистрации. Бугский и Дымовский сельсоветы хотят объединиться в одну ОТГ, однако, по словам митингующих, Бугский сельсовет принуждают присоединиться к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.
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Сегодня, 3 февраля, возле села Нечаянное Николаевского района местные активисты устроили митинг и перекрыли трассу «Николаев – Одесса».
Об этом сообщают Преступности.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Около 70 человек выступают с требованием присоединить Даниловский и Счастливский сельсоветы Березанского района к Нечаянской ОТГ Николаевского района. Протестующие возмущаются тем, что к ним не приехали представители руководства области, которых они пригласили на акцию.
Отметим, что в ноябре-декабре 2019 года, по итогам общественных обсуждений в Счастливском и Даниловском сельсоветах, органами местного самоуправления были приняты решения о присоединении к Нечаянской ОТГ.
Об этом в Facebook написал голова Нечаянской громады Николай Вивчар, опубликовав решения сессий.
«В нашей территориальной общине ожидаются изменения. В Нечаянский сельский совет Николаевского района Николаевской области поступили предложения от Даниловского сельского совета Березанского района Николаевской области и Счастливского сельского совета Березанского района о присоединении к Нечаянской ОТГ», - написал он.
При этом, согласно перспективному плану, оба сельсовета должны присоединиться к Березанской ОТГ. В связи с этим местные активисты и устроили акцию протеста, опасаясь, что Даниловский и Счастливский сельсоветы принудительно присоединят к Березанской ОТГ.
Николай Вивчар опубликовал результаты общественных обсуждений. Так, в Даниловском сельсовете было опрошено 204 человека, из них 137 выразили желание присоединиться к Нечаянской громаде и 67 – к Березанской. В Счастливском сельсовете участие в обсуждениях приняли 472 человека, в Нечаянскую ОТГ выразили желание присоединиться 259 человек, в Березанскую – 204 человека.
Напомним, 29 января жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района вышли на митинг под здание Николаевской облгосадминистрации. Бугский и Дымовский сельсоветы хотят объединиться в одну ОТГ, однако, по словам митингующих, Бугский сельсовет принуждают присоединиться к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.