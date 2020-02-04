В Больнице скорой медицинской помощи Николаева новый травматологический пункт начнёт работать 6 февраля — 28 декабря минувшего года прошло его торжественное открытие.

Об этом речь шла во вторник, 4 февраля, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства, – передаёт корреспондент НикВести.

Начальница управления охраны здоровья Николаевского горсовета Ирина Шамрай отметила, что в январе и в начале февраля в здании лечебного учреждения проводились посевы для выполнения медицинских требований и их результаты будут уже 6 февраля, тогда травмпункт сможет заработать.

Также она добавила, что вопрос относительно охраны здания решён.

— Есть медицинские требования до начала работы лечебного учреждения. Надо трижды сделать посев с интервалом в 7 дней. Вот когда мы его введем в эксплуатацию... как раз этот месяц шёл на проведение всех посевов. Шестого числа получены будут все результаты посевов и он начнёт работать. Кроме того там стоял вопрос об охране - на сколько я знаю, то этот вопрос решен. - заявила Ирина Шамрай.

Напомним, что вопрос строительства нового здания травмпункта в больнице скорой медицинской помощи Николаева впервые был публично озвучен в ходе выездного заседания планово-бюджетной комиссии горсовета предыдущего созыва в феврале 2015 года. Тогда депутаты высказали мнение, что значительную часть проблем в Больнице скорой медицинской помощи можно решить, перераспределив расходы на медицину таким образом, чтобы вместо строительства новых семейных амбулаторий средства пошли на усовершенствование существующих медицинских учреждений, в том числе ремонт травмпункта.

В итоге тогда горздрав подготовил проект строительства нового травматологического пункта, тендер на строительство которого за 5,5 миллиона состоялся в августе 2016 года. Подрядчик, компания «Антарес - Буд», должна была завершить строительные работы до конца 2018 года. Однако окончание работ и открытие травмпункта переносилось на полтора года.

В ноябре прошлого года начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай не смогла сказать, когда будет завершено строительство нового травмпункта на территории Больницы скорой медицинской помощи Николаева. А в декабре мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что главврач БСМП Александр Демьянов подписал с подрядчиком контракт сроком до конца 2019 года, хотя изначально планировалось, что работы будут завершены до конца 2018 года.

В мэрии планировали открытие травмпункта к 230-летию со дня основания Николаева, однако подрядчик не смог завершить работы к сентябрю, таким образом, открыть новый травмпункт пообещали до конца года.