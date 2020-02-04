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В течение 2015-2019 годов в Украине насчитали 119 уголовных правонарушений по статье о распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на в Офис Генерального прокурора Украины.
В Украине за пять лет учтено 119 уголовных производств по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Всего за этот период было зарегистрировано 209 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 90 производств. По данным ОГП, в суд было направлено 13 производств.
Согласно предоставленным данным, всего учтено уголовных правонарушений в 2018-м - 38, в 2019-м - 31 и 2017-м - 26. Наименьшее количество - в 2015-м - 4 и в 2016-м - 20.
Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук анонсировал подготовку законопроекта о государственных символах Украины.
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В течение 2015-2019 годов в Украине насчитали 119 уголовных правонарушений по статье о распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на в Офис Генерального прокурора Украины.
В Украине за пять лет учтено 119 уголовных производств по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Всего за этот период было зарегистрировано 209 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 90 производств. По данным ОГП, в суд было направлено 13 производств.
Согласно предоставленным данным, всего учтено уголовных правонарушений в 2018-м - 38, в 2019-м - 31 и 2017-м - 26. Наименьшее количество - в 2015-м - 4 и в 2016-м - 20.
Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук анонсировал подготовку законопроекта о государственных символах Украины.