В течение 2015-2019 годов в Украине насчитали 119 уголовных правонарушений по статье о распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на в Офис Генерального прокурора Украины.

В Украине за пять лет учтено 119 уголовных производств по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Всего за этот период было зарегистрировано 209 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 90 производств. По данным ОГП, в суд было направлено 13 производств.

Согласно предоставленным данным, всего учтено уголовных правонарушений в 2018-м - 38, в 2019-м - 31 и 2017-м - 26. Наименьшее количество - в 2015-м - 4 и в 2016-м - 20.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук анонсировал подготовку законопроекта о государственных символах Украины.