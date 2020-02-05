Украинский институт развития образования (УИРО) пересмотрит критерии отбора и экспертизы учебников.

Об этом сообщила в Facebook министр образования и науки Анна Новосад, реагируя на использование мема с грустным Киану Ривзом в украинском учебнике «Всемирной истории».

Министр заявила, что МОН намерен «жестко реорганизовать» Институт модернизации содержания образования, который проводит последние экспертизы учебников, а также создать Украинский институт развития образования (УИРО), который должен будет серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы.

По словам Анны Новосад, первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020 года, ее должны будут пройти все учебники для 4-х классов новой украинской школы.

Как сообщалось, в учебнике по всемирной истории для 10 классов нашли фотографию с «грустным» актером Киану Ривзом. Автор учебника Игорь Щупак рассказал, что Киану Ривза специально оставили на фото 1932 года, чтобы проверить внимательность учеников.