После начала погашения долгов по зарплате 52 работника шахты «Капитальная» предприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области в четверг поднялись на поверхность.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передаёт Левый берег.

— После 2 дней пребывания под землей поднялись на поверхность горняки шахты «Капитальная». Из Мирнограда сообщают, что шахтеры приостановили акцию протеста, потому что начали поступать средства по зарплатному долгу, - отметил Михаил Волынец.

Шахтеры готовы снова вернуться к активной стадии протеста, если в ближайшие дни не будет полностью погашена задолженность по зарплате.

Несмотря на это, вторые сутки продолжается голодовка на ГП «Первомайскуголь» в Луганской области. Голодуют 15 человек, в том числе и жены горняков.

Продолжается также забастовка на шахте «Южнодонбасская» №1 в Донецкой области.

— Горняки требуют выплаты задолженности по зарплатам и недопущения обесточивание шахты из-за долгов за электроэнергию, - добавил Михаил Волынец.

Ранее сообщалось, что во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.