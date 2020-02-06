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После начала погашения долгов по зарплате 52 работника шахты «Капитальная» предприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области в четверг поднялись на поверхность.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передаёт Левый берег.
— После 2 дней пребывания под землей поднялись на поверхность горняки шахты «Капитальная». Из Мирнограда сообщают, что шахтеры приостановили акцию протеста, потому что начали поступать средства по зарплатному долгу, - отметил Михаил Волынец.
Шахтеры готовы снова вернуться к активной стадии протеста, если в ближайшие дни не будет полностью погашена задолженность по зарплате.
Несмотря на это, вторые сутки продолжается голодовка на ГП «Первомайскуголь» в Луганской области. Голодуют 15 человек, в том числе и жены горняков.
Продолжается также забастовка на шахте «Южнодонбасская» №1 в Донецкой области.
— Горняки требуют выплаты задолженности по зарплатам и недопущения обесточивание шахты из-за долгов за электроэнергию, - добавил Михаил Волынец.
Ранее сообщалось, что во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.
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После начала погашения долгов по зарплате 52 работника шахты «Капитальная» предприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области в четверг поднялись на поверхность.
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передаёт Левый берег.
— После 2 дней пребывания под землей поднялись на поверхность горняки шахты «Капитальная». Из Мирнограда сообщают, что шахтеры приостановили акцию протеста, потому что начали поступать средства по зарплатному долгу, - отметил Михаил Волынец.
Шахтеры готовы снова вернуться к активной стадии протеста, если в ближайшие дни не будет полностью погашена задолженность по зарплате.
Несмотря на это, вторые сутки продолжается голодовка на ГП «Первомайскуголь» в Луганской области. Голодуют 15 человек, в том числе и жены горняков.
Продолжается также забастовка на шахте «Южнодонбасская» №1 в Донецкой области.
— Горняки требуют выплаты задолженности по зарплатам и недопущения обесточивание шахты из-за долгов за электроэнергию, - добавил Михаил Волынец.
Ранее сообщалось, что во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.