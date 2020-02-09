|Скорость ветра:
|0.6 м/с
|Восход солнца:
|07:06
|Заход солнца:
|17:06
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:21
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
В лаборатории Первомайской ЦРБ с жителя села Конецполь потребовали «благотворительный» взнос за сдачу анализов.
Об этом написал в группе Конецполь-2019 в Facebook Виталий Ананев.
По его словам в лаборатории, куда он пришел сдать анализ крови, лаборант потребовала с него 10 гривен за сам анализ и еще 5 гривен на перчатки.
— Вчера столкнулся требованием средств в лаборатории Первомайской ЦРБ. При сдаче анализа крови с меня содрали 10 гривен «добровольного» взноса и пытались взять с меня 5 гривен на перчатки. После отказа лаборант начала угрожать, что мне больше не сделают анализов, - написал Виталий Ананев.
После этого житель Конецполя позвонил на горячую линию в Минздрав, где ему сообщили, что Первомайская ЦРБ полностью обеспечена рективами и всеми необходимыми средствами.
— Я обратился по телефону горячей линии Минздрава и мне сообщили, что сдать анализы в лаборатории если вы житель данного района и у вас есть направление от врача, можно совершенно бесплатно. Первомайская ЦРБ полностью обеспечена необходимыми реактивами и средствами взятия анализов, - написал Виталий Ананев.
Главный врач Первомайской ЦРБ Виктор Готка на странице больницы в Facebook заявил, что в больнице действительно просят благотворительные взносы, оплата производится через кассу.
— В нашем случае было бы проще ответить, что нет возможности выполнить тот или иной анализ или обследование и мы ждем выделения средств. Однако для многих наших пациентов это не решает вопрос, поэтому мы вынуждены просить предоставить благотворительные взносы, исключительно через кассу и только через кассу учреждения с выдачей чека. Сумма благотворительного взноса состоит из стоимости лабораторных реактивов, которые будут использованы для проведения того или иного исследования. А также предлагается самостоятельно приобрести в аптечном учреждении расходные материалы, необходимые для проведения манипуляции медицинским работником, - сообщил Виктор Готка.
По его словам в ближайшие месяцы необходимость в предоставлении благотворительных взносов, полностью отпадет, так как перечень услуг, анализов и исследований, не попавшие в Программу медицинских гарантий, согласно действующему законодательству будут предоставляться после внесения соответствующей платы в кассу учреждения.
— Расценки на предоставление соответствующих медицинских услуг, анализов и исследований рассчитаны и будут утверждены согласно действующему законодательству и доведены общине в средствах массовой информации, - отметил Виктор Готка.
Напомним, в Николаеве в Областном кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2 пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В лаборатории Первомайской ЦРБ с жителя села Конецполь потребовали «благотворительный» взнос за сдачу анализов.
Об этом написал в группе Конецполь-2019 в Facebook Виталий Ананев.
По его словам в лаборатории, куда он пришел сдать анализ крови, лаборант потребовала с него 10 гривен за сам анализ и еще 5 гривен на перчатки.
— Вчера столкнулся требованием средств в лаборатории Первомайской ЦРБ. При сдаче анализа крови с меня содрали 10 гривен «добровольного» взноса и пытались взять с меня 5 гривен на перчатки. После отказа лаборант начала угрожать, что мне больше не сделают анализов, - написал Виталий Ананев.
После этого житель Конецполя позвонил на горячую линию в Минздрав, где ему сообщили, что Первомайская ЦРБ полностью обеспечена рективами и всеми необходимыми средствами.
— Я обратился по телефону горячей линии Минздрава и мне сообщили, что сдать анализы в лаборатории если вы житель данного района и у вас есть направление от врача, можно совершенно бесплатно. Первомайская ЦРБ полностью обеспечена необходимыми реактивами и средствами взятия анализов, - написал Виталий Ананев.
Главный врач Первомайской ЦРБ Виктор Готка на странице больницы в Facebook заявил, что в больнице действительно просят благотворительные взносы, оплата производится через кассу.
— В нашем случае было бы проще ответить, что нет возможности выполнить тот или иной анализ или обследование и мы ждем выделения средств. Однако для многих наших пациентов это не решает вопрос, поэтому мы вынуждены просить предоставить благотворительные взносы, исключительно через кассу и только через кассу учреждения с выдачей чека. Сумма благотворительного взноса состоит из стоимости лабораторных реактивов, которые будут использованы для проведения того или иного исследования. А также предлагается самостоятельно приобрести в аптечном учреждении расходные материалы, необходимые для проведения манипуляции медицинским работником, - сообщил Виктор Готка.
По его словам в ближайшие месяцы необходимость в предоставлении благотворительных взносов, полностью отпадет, так как перечень услуг, анализов и исследований, не попавшие в Программу медицинских гарантий, согласно действующему законодательству будут предоставляться после внесения соответствующей платы в кассу учреждения.
— Расценки на предоставление соответствующих медицинских услуг, анализов и исследований рассчитаны и будут утверждены согласно действующему законодательству и доведены общине в средствах массовой информации, - отметил Виктор Готка.
Напомним, в Николаеве в Областном кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2 пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.