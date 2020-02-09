В лаборатории Первомайской ЦРБ с жителя села Конецполь потребовали «благотворительный» взнос за сдачу анализов.

Об этом написал в группе Конецполь-2019 в Facebook Виталий Ананев.

По его словам в лаборатории, куда он пришел сдать анализ крови, лаборант потребовала с него 10 гривен за сам анализ и еще 5 гривен на перчатки.

— Вчера столкнулся требованием средств в лаборатории Первомайской ЦРБ. При сдаче анализа крови с меня содрали 10 гривен «добровольного» взноса и пытались взять с меня 5 гривен на перчатки. После отказа лаборант начала угрожать, что мне больше не сделают анализов, - написал Виталий Ананев.

После этого житель Конецполя позвонил на горячую линию в Минздрав, где ему сообщили, что Первомайская ЦРБ полностью обеспечена рективами и всеми необходимыми средствами.

— Я обратился по телефону горячей линии Минздрава и мне сообщили, что сдать анализы в лаборатории если вы житель данного района и у вас есть направление от врача, можно совершенно бесплатно. Первомайская ЦРБ полностью обеспечена необходимыми реактивами и средствами взятия анализов, - написал Виталий Ананев.

Главный врач Первомайской ЦРБ Виктор Готка на странице больницы в Facebook заявил, что в больнице действительно просят благотворительные взносы, оплата производится через кассу.

— В нашем случае было бы проще ответить, что нет возможности выполнить тот или иной анализ или обследование и мы ждем выделения средств. Однако для многих наших пациентов это не решает вопрос, поэтому мы вынуждены просить предоставить благотворительные взносы, исключительно через кассу и только через кассу учреждения с выдачей чека. Сумма благотворительного взноса состоит из стоимости лабораторных реактивов, которые будут использованы для проведения того или иного исследования. А также предлагается самостоятельно приобрести в аптечном учреждении расходные материалы, необходимые для проведения манипуляции медицинским работником, - сообщил Виктор Готка.

По его словам в ближайшие месяцы необходимость в предоставлении благотворительных взносов, полностью отпадет, так как перечень услуг, анализов и исследований, не попавшие в Программу медицинских гарантий, согласно действующему законодательству будут предоставляться после внесения соответствующей платы в кассу учреждения.

— Расценки на предоставление соответствующих медицинских услуг, анализов и исследований рассчитаны и будут утверждены согласно действующему законодательству и доведены общине в средствах массовой информации, - отметил Виктор Готка.

Напомним, в Николаеве в Областном кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2 пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.

