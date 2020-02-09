Актер Джеки Чан пообещал вознаграждение в размере 1 миллион юаней за разработку лекарства от коронавируса, возникшего в китайском городе Ухань.

Об этом Джеки Чан написал в своем микроблоге Weibo, пишет Thestar.

По словам Джеки Чана он надеется, что ученые смогут побороть коронавирус.

— Наука и технологии - это ключ к преодолению вируса, и я полагаю, что многие люди думают так же, как и я, и надеются, что противоядие может быть разработано как можно скорее. У меня теперь есть «наивная» идея. Независимо от того, какое лицо или организация разработают противоядие, я хочу поблагодарить их 1 миллионом юаней. Я не хочу видеть, как когда-то шумные улицы опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники боролись с вирусом, пока некоторые из них не умрут, когда им следовало бы наслаждаться жизнью, - написал 65-летний актер.