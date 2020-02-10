Американский бизнесмен, основатель компании Microsoft Билл Гейтс купил за $645 миллионов экологическую яхту, которая работает на жидком водороде.

Об этом сообщает Daily Mail.

Яхта может пройти 4 тысячи миль прежде чем ей понадобится заправка. Судно работает на жидком водороде, так что единственным выбросом, который оно производит, является вода.

На яхте есть место для 14 гостей, тренажерный зал, студия йоги и массажный кабинет, а также каскадный бассейн на задней палубе.

Известно, что Билл Гейтс регулярно отдыхает на борту супер-яхт и обычно арендует лодки во время летних поездок в Средиземное море, эта яхта стала первой которую Билл Гейтс купил, а не взял в аренду.

Ранее сообщалось, фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 миллионов на борьбу с распространением в мире нового смертельного коронавируса.