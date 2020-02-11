Вчера, 10 февраля, в Центральном районном суде Николаева прошло судебное заседание по делу об укусе девушки бездомной собакой. Представитель городского совета отметил, что сторона потерпевшей не предоставила доказательств, что именно отловленная собака с бешенством и покусала женщину.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, жительница Николаева Наталья Зайцева, которая пострадала от укуса больной бешенством собаки, подала в суд на городской совет. Девушка требует от городского совета моральный ущерб в размере 500 тысяч гривен за бездействие органов власти по предотвращению распространения бешенства среди бездомных собак.

Согласно обстоятельствам дела, после нападения животного на женщину, она и прочие пострадавшие в скором времени уехали в больницу, а саму собаку отловили работники «Центра защиты животных». Впоследствии собака была усыплена, а тело её уничтожено - в лабораторном обследовании указывается, что у неё было обнаружено бешенство.

В свою очередь, в ходе заседания суда представитель городского совета отметил, что сторона потерпевшей не предоставила доказательств, что именно отловленная собака и покусала женщину, так как не были предоставлены результаты экспертизы челюстей животного. Адвокат отметил, что голова собаки также была уничтожена, а потому провести экспертизу не представляется возможным.

— Хотел бы отметить, что наша позиция такая, что пока истец не предоставил достаточных доказательств, выводов экспертизы о том, что укус собаки, относительно которой проводилось лабораторное обследование, был совершен именно истцу. Поэтому нанесение вреда, обоснованием которого является то, что это собака, у которой нашли бешенство, считаем недоказанным, - заявил представитель мэрии.

Стоит отметить, что представитель городского совета заявил, что собака не является собственностью города. Он добавили, что животное становится собственностью громады после 2 месяцев пребывания на КП после отлова (если за ним не обратился владелец).

Напомним, что в мэрии Николаева считают полумиллионную сумму компенсации ущерба для женщины, которую покусала собака, завышенной.