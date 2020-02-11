Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала украинских провайдеров закрыть доступ к 59 сайтам букмекерских компаний, онлайн-казино и нескольким ресурсам, позиционирующим себя как СМИ.

Об этом сообщается на сайте НКРСИ.

Решение было принято в связи с постановлением Печерского районного суда города Киева. Судья поставил наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 веб-ресурсов, путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ.

Нацкомиссия обязала украинских интернет-провайдеров, включенных в реестр операторов, закрыть доступ к следующим сайтам: