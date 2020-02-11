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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала украинских провайдеров закрыть доступ к 59 сайтам букмекерских компаний, онлайн-казино и нескольким ресурсам, позиционирующим себя как СМИ.
Об этом сообщается на сайте НКРСИ.
Решение было принято в связи с постановлением Печерского районного суда города Киева. Судья поставил наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 веб-ресурсов, путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ.
Нацкомиссия обязала украинских интернет-провайдеров, включенных в реестр операторов, закрыть доступ к следующим сайтам:
Напомним, ранее в Киеве киберполиция разоблачила онлайн-казино замаскированное под легальный ІТ-бизнес, доход казино составлял более 1 миллиона долларов, деятельность казино распространялась в сети, как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязала украинских провайдеров закрыть доступ к 59 сайтам букмекерских компаний, онлайн-казино и нескольким ресурсам, позиционирующим себя как СМИ.
Об этом сообщается на сайте НКРСИ.
Решение было принято в связи с постановлением Печерского районного суда города Киева. Судья поставил наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 веб-ресурсов, путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ.
Нацкомиссия обязала украинских интернет-провайдеров, включенных в реестр операторов, закрыть доступ к следующим сайтам:
Напомним, ранее в Киеве киберполиция разоблачила онлайн-казино замаскированное под легальный ІТ-бизнес, доход казино составлял более 1 миллиона долларов, деятельность казино распространялась в сети, как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США.