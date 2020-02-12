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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир должен «проснуться и признать этот вражеский вирус врагом общества номер один», пишет Reuters.
По его словам, эпидемия коронавируса, которая унесла жизни свыше 1000 человек в Китае, сродни теракту.
— Честно говоря, вирус является более мощным источником политических, социальных и экономических потрясений, чем любой террористический акт. Это самый худший враг, которого можно себе представить, - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.
По оценкам ВОЗ, первая вакцина от Covid-19 может быть готова через 18 месяцев.
По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1017 человек. Общее количество больных превысило 42,7 тысяч человек.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир должен «проснуться и признать этот вражеский вирус врагом общества номер один», пишет Reuters.
По его словам, эпидемия коронавируса, которая унесла жизни свыше 1000 человек в Китае, сродни теракту.
— Честно говоря, вирус является более мощным источником политических, социальных и экономических потрясений, чем любой террористический акт. Это самый худший враг, которого можно себе представить, - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.
По оценкам ВОЗ, первая вакцина от Covid-19 может быть готова через 18 месяцев.
По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1017 человек. Общее количество больных превысило 42,7 тысяч человек.