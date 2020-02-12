Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир должен «проснуться и признать этот вражеский вирус врагом общества номер один», пишет Reuters.

По его словам, эпидемия коронавируса, которая унесла жизни свыше 1000 человек в Китае, сродни теракту.

— Честно говоря, вирус является более мощным источником политических, социальных и экономических потрясений, чем любой террористический акт. Это самый худший враг, которого можно себе представить, - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

По оценкам ВОЗ, первая вакцина от Covid-19 может быть готова через 18 месяцев.

По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1017 человек. Общее количество больных превысило 42,7 тысяч человек.