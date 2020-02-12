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В Николаеве, в начале 2019 года, только 24 городские школы публиковали на своих веб-сайтах финансовые отчеты по использованию бюджетных и спонсорских денег.
Об этом сегодня, 12 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам проекта «Прозрачные школьные бюджеты», рассказал директор общественной организации «Учебно-методический центр защиты прав человека» Борис Кудар, сообщает корреспондент НикВести.
По состоянию на февраль 2020 года количество школ, которые публикуют финансовые отчеты выросло почти в два раза.
— В прошлом году только 24 школы публиковали информацию надлежащим образом, сейчас таких школ 41, количество увеличилось почти в 2 раза, - отметил Борис Кудар.
Кроме этого, по словам Бориса Кударя в 2019 году у 4 николаевских школ вообще не было сайтов, сегодня такая школа осталась одна.
— К примеру в прошлом году у 4 николаевских школ вообще не было сайтов, у 44 не было финансовых страниц на сайтах, как того требует статья 30 закона Украины «Об образовании». Информация не публиковалась, а если публиковалась, то это были нечитаемые форматы.Единственная школа, у которой нет сайта – это школа №23 в Большой Коренихе, - рассказал Борис Кудар.
Борис Кударь отметил, что несмотря на прогресс проблемы остаються и связаны зачастую с тем, что в школах нет специального человека, который бы организовал работу школьного веб-сайта.
Отметим, что качественным интернетом обеспечены 60% школ городов областного значения, районов и ОТГ Николаевской области.
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В Николаеве, в начале 2019 года, только 24 городские школы публиковали на своих веб-сайтах финансовые отчеты по использованию бюджетных и спонсорских денег.
Об этом сегодня, 12 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам проекта «Прозрачные школьные бюджеты», рассказал директор общественной организации «Учебно-методический центр защиты прав человека» Борис Кудар, сообщает корреспондент НикВести.
По состоянию на февраль 2020 года количество школ, которые публикуют финансовые отчеты выросло почти в два раза.
— В прошлом году только 24 школы публиковали информацию надлежащим образом, сейчас таких школ 41, количество увеличилось почти в 2 раза, - отметил Борис Кудар.
Кроме этого, по словам Бориса Кударя в 2019 году у 4 николаевских школ вообще не было сайтов, сегодня такая школа осталась одна.
— К примеру в прошлом году у 4 николаевских школ вообще не было сайтов, у 44 не было финансовых страниц на сайтах, как того требует статья 30 закона Украины «Об образовании». Информация не публиковалась, а если публиковалась, то это были нечитаемые форматы.Единственная школа, у которой нет сайта – это школа №23 в Большой Коренихе, - рассказал Борис Кудар.
Борис Кударь отметил, что несмотря на прогресс проблемы остаються и связаны зачастую с тем, что в школах нет специального человека, который бы организовал работу школьного веб-сайта.
Отметим, что качественным интернетом обеспечены 60% школ городов областного значения, районов и ОТГ Николаевской области.