В Николаеве, в начале 2019 года, только 24 городские школы публиковали на своих веб-сайтах финансовые отчеты по использованию бюджетных и спонсорских денег.

Об этом сегодня, 12 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам проекта «Прозрачные школьные бюджеты», рассказал директор общественной организации «Учебно-методический центр защиты прав человека» Борис Кудар, сообщает корреспондент НикВести.

По состоянию на февраль 2020 года количество школ, которые публикуют финансовые отчеты выросло почти в два раза.

— В прошлом году только 24 школы публиковали информацию надлежащим образом, сейчас таких школ 41, количество увеличилось почти в 2 раза, - отметил Борис Кудар.

Кроме этого, по словам Бориса Кударя в 2019 году у 4 николаевских школ вообще не было сайтов, сегодня такая школа осталась одна.

— К примеру в прошлом году у 4 николаевских школ вообще не было сайтов, у 44 не было финансовых страниц на сайтах, как того требует статья 30 закона Украины «Об образовании». Информация не публиковалась, а если публиковалась, то это были нечитаемые форматы.Единственная школа, у которой нет сайта – это школа №23 в Большой Коренихе, - рассказал Борис Кудар.

Борис Кударь отметил, что несмотря на прогресс проблемы остаються и связаны зачастую с тем, что в школах нет специального человека, который бы организовал работу школьного веб-сайта.

Отметим, что качественным интернетом обеспечены 60% школ городов областного значения, районов и ОТГ Николаевской области.



