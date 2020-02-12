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Директор общественной организации «Учебно-методический центр защиты прав человека» Борис Кудар рассказал, что в Николаеве на некоторых школьных веб-сайтах всплывает реклама игр и порнографии.
Об этом он рассказал сегодня, 12 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам проекта «Прозрачные школьные бюджеты», сообщает корреспондент НикВести.
По словам Бориса Кудара анализируя школьные веб-сайты он столкнулся с тем, что многие сайты созданы на базах сайтов-конструкторов чаще всего российского происхождения. При заходе на такие сайты всплывает токсичная реклама.
— Бывают странные случаи, когда школы используют сайты на открытых платформах, на базах сайтов-конструкторов, при заходе на такой сайт «вылазит» реклама «танчиков» звук страшный, и ее, эту рекламу, невозможно отключить. Есть отдельные случаи, когда раздел с финансовой страницей спрятан. Еще бывают случаи, когда школа создала сайт, потом что-то случилось, может администратор ушел и школа создает еще один сайт. И вот на «заброшенном» сайте появляется какой-то токсичный контент, элементы информационной войны, эротика, некрофилия и тому подобное, - отметил Борис Кудар.
Напомним, в Николаеве, в начале 2019 года, только 24 городские школы публиковали на своих веб-сайтах финансовые отчеты по использованию бюджетных и спонсорских денег.
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Директор общественной организации «Учебно-методический центр защиты прав человека» Борис Кудар рассказал, что в Николаеве на некоторых школьных веб-сайтах всплывает реклама игр и порнографии.
Об этом он рассказал сегодня, 12 февраля, в ходе пресс-конференции по итогам проекта «Прозрачные школьные бюджеты», сообщает корреспондент НикВести.
По словам Бориса Кудара анализируя школьные веб-сайты он столкнулся с тем, что многие сайты созданы на базах сайтов-конструкторов чаще всего российского происхождения. При заходе на такие сайты всплывает токсичная реклама.
— Бывают странные случаи, когда школы используют сайты на открытых платформах, на базах сайтов-конструкторов, при заходе на такой сайт «вылазит» реклама «танчиков» звук страшный, и ее, эту рекламу, невозможно отключить. Есть отдельные случаи, когда раздел с финансовой страницей спрятан. Еще бывают случаи, когда школа создала сайт, потом что-то случилось, может администратор ушел и школа создает еще один сайт. И вот на «заброшенном» сайте появляется какой-то токсичный контент, элементы информационной войны, эротика, некрофилия и тому подобное, - отметил Борис Кудар.
Напомним, в Николаеве, в начале 2019 года, только 24 городские школы публиковали на своих веб-сайтах финансовые отчеты по использованию бюджетных и спонсорских денег.