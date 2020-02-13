14 февраля 2020 года, в День святого Валентина, всем Валентинам обоего пола разрешен бесплатный вход в Николаевский зоопарк при предъявлении документа, подтверждающего личность.

Об этом сообщает на странице зоопарка в Facebook.

Отмечается, что будет разрешен вход любой паре по одному билету на двоих, которая подтвердит свои отношения поцелуем на пропускном контроле.

Ранее сообщалось, что в Николаеве, 14 февраля, в День Святого Валентина можно будет пожениться или подать заявление о государственной регистрации брака до полуночи.