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14 февраля 2020 года, в День святого Валентина, всем Валентинам обоего пола разрешен бесплатный вход в Николаевский зоопарк при предъявлении документа, подтверждающего личность.
Об этом сообщает на странице зоопарка в Facebook.
Отмечается, что будет разрешен вход любой паре по одному билету на двоих, которая подтвердит свои отношения поцелуем на пропускном контроле.
Ранее сообщалось, что в Николаеве, 14 февраля, в День Святого Валентина можно будет пожениться или подать заявление о государственной регистрации брака до полуночи.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
14 февраля 2020 года, в День святого Валентина, всем Валентинам обоего пола разрешен бесплатный вход в Николаевский зоопарк при предъявлении документа, подтверждающего личность.
Об этом сообщает на странице зоопарка в Facebook.
Отмечается, что будет разрешен вход любой паре по одному билету на двоих, которая подтвердит свои отношения поцелуем на пропускном контроле.
Ранее сообщалось, что в Николаеве, 14 февраля, в День Святого Валентина можно будет пожениться или подать заявление о государственной регистрации брака до полуночи.