Круизное судно Westerdam, которому отказали во входе 5 портов, из-за опасения вспышки коронавируса, пришвартовалось сегодня утром в Камбодже.

Об этом пишет TIME.

Westerdam причалил в Камбодже и высадил на берег две тысячи пассажиров и экипаж. Круизный оператор сообщил, что планирует за свой счет вывезти пассажиров из Камбоджи чартерными рейсами в течение ближайших нескольких дней.

Пока ни одного случая заражения коронавируса на борту лайнера не было.

Напомним, за сутки количество зараженных коронавирусом COVID-2019 возросло на 15 тысяч человек из-за применения нового метода диагностики.