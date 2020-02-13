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Круизное судно Westerdam, которому отказали во входе 5 портов, из-за опасения вспышки коронавируса, пришвартовалось сегодня утром в Камбодже.
Об этом пишет TIME.
Westerdam причалил в Камбодже и высадил на берег две тысячи пассажиров и экипаж. Круизный оператор сообщил, что планирует за свой счет вывезти пассажиров из Камбоджи чартерными рейсами в течение ближайших нескольких дней.
Пока ни одного случая заражения коронавируса на борту лайнера не было.
Напомним, за сутки количество зараженных коронавирусом COVID-2019 возросло на 15 тысяч человек из-за применения нового метода диагностики.
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Круизное судно Westerdam, которому отказали во входе 5 портов, из-за опасения вспышки коронавируса, пришвартовалось сегодня утром в Камбодже.
Об этом пишет TIME.
Westerdam причалил в Камбодже и высадил на берег две тысячи пассажиров и экипаж. Круизный оператор сообщил, что планирует за свой счет вывезти пассажиров из Камбоджи чартерными рейсами в течение ближайших нескольких дней.
Пока ни одного случая заражения коронавируса на борту лайнера не было.
Напомним, за сутки количество зараженных коронавирусом COVID-2019 возросло на 15 тысяч человек из-за применения нового метода диагностики.