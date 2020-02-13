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Служба безопасности Украины разоблачила нелегальную схему экспорта зерна с уклонением от уплаты налогов в размере 20 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что в Днепропетровской области разоблачили незаконную схему по скупке и экспорту зерна. По данным следствия, коммерсанты без разрешительной документации построили вблизи речного порта элеватор, который принимал в месяц до 5000 тонн продукции. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 миллионов гривен, в результате чего государство не получило не менее 20 миллионов гривен налогов.
— Участники группы принимали от местных фермеров зерно за наличные, без оформления документов и соответственно без уплаты налогов. К тому же хранение культур осуществляли с нарушением санитарных норм. На зерновые оформляли фиктивную документацию, а грузы переправляли на речных баржах в морские портов для продажи зерна за границу, - говорится в сообщении.
Элеватор был оформлен на фиктивные компании, его деятельность не отражалась в отчетах. Имущественный комплекс элеватора и товар изъяты.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.
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Служба безопасности Украины разоблачила нелегальную схему экспорта зерна с уклонением от уплаты налогов в размере 20 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что в Днепропетровской области разоблачили незаконную схему по скупке и экспорту зерна. По данным следствия, коммерсанты без разрешительной документации построили вблизи речного порта элеватор, который принимал в месяц до 5000 тонн продукции. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 миллионов гривен, в результате чего государство не получило не менее 20 миллионов гривен налогов.
— Участники группы принимали от местных фермеров зерно за наличные, без оформления документов и соответственно без уплаты налогов. К тому же хранение культур осуществляли с нарушением санитарных норм. На зерновые оформляли фиктивную документацию, а грузы переправляли на речных баржах в морские портов для продажи зерна за границу, - говорится в сообщении.
Элеватор был оформлен на фиктивные компании, его деятельность не отражалась в отчетах. Имущественный комплекс элеватора и товар изъяты.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.