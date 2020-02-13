Жители села Даниловка Березанского района выступают против присоединения к Нечаянской ОТГ, а во Владимировской ОТГ жители выступили против присоединения к Казанковской ОТГ.

Об этом стало известно на собрании членов Николаевского регионального отделения Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины.

— Представители Даниловского сельского совета, выразили желание местных жителей не соблюдать Перспективный план, а присоединиться в состав общины члена-АГУ, а именно Березанской поселковой ОТГ. Один из аргументов - Даниловский сельсовет Березанского района имеет экономическое и географическое основание быть более эффективным в составе Березанской ОТГ, зато в перспективном плане он указан в составе Нечаянской общины (Николаевский р-н). Данный вопрос был заслушан и обсужден составом Общего собрания регионального отделения АГУ, с последующими рекомендациями внести изменения в перспективный план с присоединением Даниловки к Березанской ОТГ, - сказано в сообщении.

Также, члены Николаевского отделения Ассоциации городов поддержали позицию Владимировской ОТГ остаться самостоятельной общиной, и не входить в состав Казанковской поселковой ОТГ, как это сейчас предусмотрено Перспективным планом.

В самой Владимировской общине отмечают, что предложение облгосадминистрации относительно объединения Владимировской ОТГ с Казанковской ОТГ не учитывает оптимальную доступность социальной инфраструктуры и доступность публичных услуг (расстояние населенных пунктов Владимирской ОТГ к Казанка составляет более 55 км, при отсутствии асфальтированных путей сообщения), а также противоречит двум пунктам Методики формирования способных общин.

— Мы разработали совместное предложение относительно нашего видения изменений в Перспективный план области в части учета интересов общин-членов Ассоциации городов Украины. Поэтому перед окончательным одобрением Плана Кабинетом Министров, кроме АГУ, мы направим решение Собрания и главе Николаевской облгосадминистрации и народным депутатам. Ведь мы должны понимать, что власть всех уровней видит и осознает первоочередные проблемы общин, связанные с завершением реформы децентрализации, - отмечает глава Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины, Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Ранее, в селе Грушевка состоялись сборы жителей, на которых сельчане выступили против Перспективного плана объединения громад, утвержденного Минрегионом.























