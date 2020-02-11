В селе Грушевка состоялись сборы жителей, на которых сельчане выступили против Перспективного плана объединения громад, утвержденного Минрегионом.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Согласно новому плану, поданному Николаевской облгосадминистрацией в министерство, Грушевку присоединят к Первомайску. Жители села не желают объединяться с районным центром и хотят присоединиться к Каменномостовской громаде.

— Говорили, что объединение — добровольное, а оказывается, что совсем недобровольное. В 2017 году наши люди выявили желание присоединиться к Каменному Мосту. Нам три года обещали, но никакого присоединения так и не произошло, — рассказала журналистам местная жительница Анна Дорошенко.

Сельский голова Неля Лебеденко возмутилась тем, что представителей Грушевки не пригласили на обсуждение Перспективного плана.

— Нас туда не приглашали, пригласили народного депутата. После в СМИ появилась информация, что Грушевка будет присоединена к городу Первомайск. Люди, конечно, встревожены этим, потому что, если нас присоединят к Первомайску, с нами будет то же самое, что и со Скалой, и с сахарным заводом (микрорайоны Первомайска, — прим.), — отметила она.

Участники собрания вспомнили села Пороновку и Скалу, которые когда-то присоединили к Первомайску. Сегодня они являются микрорайонами райцентра и, по словам жителей, практически не финансируются. Жители Грушевки опасаются, что их ждет такая же участь.

— Там не делают ничего: ни дороги, ни свет. У нас есть клуб, который должен был давно упасть, но мы его отстроили, есть садик, сельсовет. Все это закроется, тут ничего не будет, — сказала местная жительница.

Мнение сельчан разделил и экс-народный депутат Вадим Пидберезняк, который также принял участие в сборах.

— Проблемы города и проблемы села — разные вещи. Может ли Первомайск сам себе сегодня обеспечить нормальную работу всех школ, больницы, дороги и т. д. У них уже есть дефицит бюджета. Каким образом они смогут помочь вам, если вы к ним присоединитесь? — отметил Вадим Пидберезняк.

В результате обсуждений жители Грушевки решили создать инициативную группу и отстаивать право присоединиться к Каменномостовской ОТГ в суде.

Напомним, 3 февраля возле села Нечаянное Николаевского района местные активисты устроили митинг и перекрыли трассу «Николаев – Одесса». Люди выступили против Перспективного плана, разработанного облгосадминистрацией, и потребовали присоединить Даниловский и Счастливский сельсоветы Березанского района к Нечаянской ОТГ Николаевского района.

Также ранее, 29 января, жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района вышли на митинг под здание Николаевской облгосадминистрации. Бугский и Дымовский сельсоветы хотят объединиться в одну ОТГ, однако, по словам митингующих, Бугский сельсовет принуждают присоединиться к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.