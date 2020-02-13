Исследователи из Шанхая выделили штамм коронавируса COVID-19 из образца больного пациента.

Об этом сообщает Синьхуа.

Сейчас ученые закончили секвенирование и анализ генома коронавируса COVID-19.

Подчеркивается, что это первый удачный случай выделения штамма коронавируса в Шанхае. Выделение штамма позволит ученым исследовать вариации вируса и провести скрининг препаратов. Это важно для исследования коронавируса.

Напомним, в Китае за сутки от коронавируса Covid-19 погибло рекордное с начала эпидемии количество людей - 254.

По последним данным, в Китае от коронавируса погибли 1367 человек, инфицированных - 59804.