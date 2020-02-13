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Исследователи из Шанхая выделили штамм коронавируса COVID-19 из образца больного пациента.
Об этом сообщает Синьхуа.
Сейчас ученые закончили секвенирование и анализ генома коронавируса COVID-19.
Подчеркивается, что это первый удачный случай выделения штамма коронавируса в Шанхае. Выделение штамма позволит ученым исследовать вариации вируса и провести скрининг препаратов. Это важно для исследования коронавируса.
Напомним, в Китае за сутки от коронавируса Covid-19 погибло рекордное с начала эпидемии количество людей - 254.
По последним данным, в Китае от коронавируса погибли 1367 человек, инфицированных - 59804.
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Исследователи из Шанхая выделили штамм коронавируса COVID-19 из образца больного пациента.
Об этом сообщает Синьхуа.
Сейчас ученые закончили секвенирование и анализ генома коронавируса COVID-19.
Подчеркивается, что это первый удачный случай выделения штамма коронавируса в Шанхае. Выделение штамма позволит ученым исследовать вариации вируса и провести скрининг препаратов. Это важно для исследования коронавируса.
Напомним, в Китае за сутки от коронавируса Covid-19 погибло рекордное с начала эпидемии количество людей - 254.
По последним данным, в Китае от коронавируса погибли 1367 человек, инфицированных - 59804.