Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.

Такое предположение высказал советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды, сообщает агентство Вloomberg.

По его словам, карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы.

Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек.

По словам эксперта, даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей земного шара.

Ранее сообщалось, что ученые предположили, что китайский коронавирус Covid-19 может жить на поверхности предметов почти 10 дней.