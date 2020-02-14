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Соответствующее распоряжение подписал лидер КНР Си Цзиньпин, передает Global Times.
Так, он поручил отправить в Ухань для борьбы с коронавирусом 2,6 тысячи медицинских работников из состава Вооруженных сил страны. Эти медики будут работать в двух больницах города.
Как отмечает издание, в Ухане уже работают 4 тысяч военных медиков.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом.
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Соответствующее распоряжение подписал лидер КНР Си Цзиньпин, передает Global Times.
Так, он поручил отправить в Ухань для борьбы с коронавирусом 2,6 тысячи медицинских работников из состава Вооруженных сил страны. Эти медики будут работать в двух больницах города.
Как отмечает издание, в Ухане уже работают 4 тысяч военных медиков.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом.