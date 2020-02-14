Соответствующее распоряжение подписал лидер КНР Си Цзиньпин, передает Global Times.

Так, он поручил отправить в Ухань для борьбы с коронавирусом 2,6 тысячи медицинских работников из состава Вооруженных сил страны. Эти медики будут работать в двух больницах города.

Как отмечает издание, в Ухане уже работают 4 тысяч военных медиков.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ прогнозируют, что две трети жителей планеты могут заразиться коронавирусом.