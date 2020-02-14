Пневмонию вызванную коронавирусом 2019-nCov можно лечить при помощи переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов.

Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил главврач больницы в Ухане Чжан Диню пишет Xinhua.

Первоначальные результаты показали эффективность переливания плазмы пациентов, у которых диагностирована инфекция COVID-19, сказал Чжан Диню.

Как сообщает издание вылеченных пациентов, которые были заражены новым коронавирусом (COVID-19), призывают сдавать плазму в больницах, так как антитела были обнаружены в плазме некоторых пациентов.

Также, Ввласти Китая заявили, что в среду из больниц выписали 1171 человек, которые выздоровели от коронавируса.

Напомним, заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.