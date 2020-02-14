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Пневмонию вызванную коронавирусом 2019-nCov можно лечить при помощи переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов.
Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил главврач больницы в Ухане Чжан Диню пишет Xinhua.
Первоначальные результаты показали эффективность переливания плазмы пациентов, у которых диагностирована инфекция COVID-19, сказал Чжан Диню.
Как сообщает издание вылеченных пациентов, которые были заражены новым коронавирусом (COVID-19), призывают сдавать плазму в больницах, так как антитела были обнаружены в плазме некоторых пациентов.
Также, Ввласти Китая заявили, что в среду из больниц выписали 1171 человек, которые выздоровели от коронавируса.
Напомним, заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.
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Пневмонию вызванную коронавирусом 2019-nCov можно лечить при помощи переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов.
Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил главврач больницы в Ухане Чжан Диню пишет Xinhua.
Первоначальные результаты показали эффективность переливания плазмы пациентов, у которых диагностирована инфекция COVID-19, сказал Чжан Диню.
Как сообщает издание вылеченных пациентов, которые были заражены новым коронавирусом (COVID-19), призывают сдавать плазму в больницах, так как антитела были обнаружены в плазме некоторых пациентов.
Также, Ввласти Китая заявили, что в среду из больниц выписали 1171 человек, которые выздоровели от коронавируса.
Напомним, заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.