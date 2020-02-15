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Вчера, 14 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики обстреливали позиции войск у Красногоровки, Тарамчука, Лебединского, Водяного, Новолуганского, Крымского, Майского, Зайцевого и Хутора Свободного.
Огонь вели из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 12 февраля военные задержали боевика в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Вчера, 14 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики обстреливали позиции войск у Красногоровки, Тарамчука, Лебединского, Водяного, Новолуганского, Крымского, Майского, Зайцевого и Хутора Свободного.
Огонь вели из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 12 февраля военные задержали боевика в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.