Вчера, 14 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции войск у Красногоровки, Тарамчука, Лебединского, Водяного, Новолуганского, Крымского, Майского, Зайцевого и Хутора Свободного.

Огонь вели из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе 12 февраля военные задержали боевика в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.