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С 1 июня авиакомпания Air Astana запускает регулярное авиасообщение между Алматы и Мумбаи.
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
Украинские пассажиры смогут добраться в Мумбаи из Киева со стыковкой в Алматы два раза в неделю - по понедельникам и воскресеньям. Общее время в пути из Киева в Мумбаи составит 10 часов 30 минут.
Рейсы из Алматы в Мумбаи будут выполняться на самолете Airbus A320 каждую неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Согласно летнему расписанию авиакомпании по понедельникам и вторникам рейсы будут выполняться по местному времени: из Алматы – в 07:05 с прибытием в Мумбаи в 11:05 и обратно из Мумбаи – в 12:05 с прибытием в Алматы в 16:55. По четвергам и субботам рейс вылетает из Алматы в 22:10 по местному времени и обратно из Мумбаи на следующий день, в 03:10. Время полета в каждую из сторон составит 4,5 часа.
Мумбаи станет вторым городом Индии, куда авиакомпания выполняет регулярные рейсы. С 2004 года Air Astana выполняет рейсы в столицу Индии, Дели.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
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С 1 июня авиакомпания Air Astana запускает регулярное авиасообщение между Алматы и Мумбаи.
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
Украинские пассажиры смогут добраться в Мумбаи из Киева со стыковкой в Алматы два раза в неделю - по понедельникам и воскресеньям. Общее время в пути из Киева в Мумбаи составит 10 часов 30 минут.
Рейсы из Алматы в Мумбаи будут выполняться на самолете Airbus A320 каждую неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Согласно летнему расписанию авиакомпании по понедельникам и вторникам рейсы будут выполняться по местному времени: из Алматы – в 07:05 с прибытием в Мумбаи в 11:05 и обратно из Мумбаи – в 12:05 с прибытием в Алматы в 16:55. По четвергам и субботам рейс вылетает из Алматы в 22:10 по местному времени и обратно из Мумбаи на следующий день, в 03:10. Время полета в каждую из сторон составит 4,5 часа.
Мумбаи станет вторым городом Индии, куда авиакомпания выполняет регулярные рейсы. С 2004 года Air Astana выполняет рейсы в столицу Индии, Дели.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.