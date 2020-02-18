В Николаеве началось строительство нового коллектора по улице Малая Морская в центре города — работы продлятся до января 2021 года, частично будут перекрывать улицы и менять движение электротранспорта.

Об этом шла речь во время встречи директора «Николаевводоканала» и мэра Николаева с журналистами, передаёт корреспондент НикВести.

Директор стратегического планирования КП «Николаевводоканала» Виктор Писоцкий рассказал, что строительство нового коллектора поможет избавится от неприятных запахов канализации в центре города.

— Главная идея этого проекта: убрать подпор в центре города, чтобы николаевцы уже не чувствовали эти запахи из канализации, чтобы была нормальная поставка стоков на нашу центральную канализационную станцию. Мы закроем полностью проблему по центру города, построив новый коллектор, - отметил Виктор Писоцкий.

Генеральный директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что нынешним устаревшим коллектором пользуется «где-то четверть города и весь его центр». Он добавил, что новый коллектор даст возможность избавится от проблемы с канализацией в городе.

— Сегодня мы находимся на строительной площадке, который обозначает начало строительства коллектора по улице Малая Морская. Неотложная проблема Николаева - это центр города, который постоянно находится подтопленный канализационными водами. Это проект даст возможность избавится от этой проблемы: не будет вытеков канализации, не будет угрозы экологической, - заявил Борис Дуденко.

Отмечается, что длина коллектора составит около 1,1 километров, диаметр 600-800 метров. Сам проект будет реализован за деньги Европейского инвестиционного банка - стоимость работ составит 1,6 миллионов евро.

— Длинна этого коллектора приблизительно 1 километр 100 метров. Диаметр 600-800 метров. Какая проблема коллектора? Он старый, есть провалы, есть контруклоны, которые мешают нормальному потоку стоков. Ремонт проходит за деньги Европейского инвестиционного банка, это кредитные деньги. Его ориентировочная стоимость 1 миллион 600 тысяч евро. Согласно контракта, до января 2021 года. Мы будем стараться закончить в 2020 году прокладку этого коллектора. Собственные деньги предусмотрены в рамках софинансирования из горбюджета на покрытие трат по ПДВ, - подчеркнул Борис Дуденко.

Директор КП рассказал, что по трассе, где будут проводится работы, будут перекрытия улиц, изменение маршрута трамваев и троллейбусов, но горожан обещают заранее предупреждать об этом.

— Этот проект сложнее, чем улицы Макарова (где ранее проводились аналогичные работы - прим.), потому что мы будем идти по более загруженным магистралям города и потому приношу извинения горожанам за временные неудобства. Выбранный подрядчик это компания «КСМ» киевская. Канализация работает, старый коллектор работает для того, чтобы горожане минимально чувствовали неудобства. По той трассе, где мы идём, будут перекрытия улиц, изменение трамваев и троллейбусов. Мы будем заранее предупреждать об этом. Старый коллектор, как и большинство в Николаеве, бетонный, проложен в 50-60 годах прошлого столетия, изношенный, - акцентировал Борис Дуденко.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что благодаря этому проекту и кредитным средствам банка, город сможет восстановить собственную инфраструктуру.

— В центре города у нас также постоянно течет канализация и не из-за того, что её стало больше, а из-за того, что у нас сети постоянно падают, постоянное ломаются коллекторы, переполняются и вода течет в центре города. Мы благодаря этим кредитам может восстановить инфраструктуры и по чуть-чуть выплачивать эти деньги, которые должны были накапливать. Сегодня осталось только один вопрос, это голосование в Верховной раде о продолжении этого кредитного проекта, - заявил Александр Сенкевич.

Также мэр рассказал, что полученный от банка кредит является самым дешёвым в Украине (0,65% годовых), а также отметил что были получены 5 миллионов грантовых денег на энергомодернизацию систем водоснабжения в Николаеве.

— Мы сейчас пользуемся самым дешевым кредитом в Украине - это 0,65% годовых и 5 миллионов грантовых денег, которые будут использоваться на энергомодернизацию наших систем водоснабжения, - подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, что директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что сейчас в Николаеве 72 адреса, где есть разрытия, и подрядчик будет устранять их, когда наступят более подходящие погодные условия.