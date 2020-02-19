Самолет украинского лоукостера «SkyUp», который используется для эвакуации украинцев из Китая, после прилета будет обрабатываться на протяжении двух суток.

Об этом рассказал генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

— Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур, наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток, – заявил Евгений Хайнацкий.

Также гендиректор лоукостера пояснил, что выполнять рейс будут три экипажа самолета, которые согласились на это добровольно.

— Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж… Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс, – рассказал Евгений Хайнацкий.

Как сообщалось, Минздрав определил места обсервации для украинцев, которых эвакуируют из Китая.