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Самолет украинского лоукостера «SkyUp», который используется для эвакуации украинцев из Китая, после прилета будет обрабатываться на протяжении двух суток.
Об этом рассказал генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
— Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур, наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток, – заявил Евгений Хайнацкий.
Также гендиректор лоукостера пояснил, что выполнять рейс будут три экипажа самолета, которые согласились на это добровольно.
— Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж… Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс, – рассказал Евгений Хайнацкий.
Как сообщалось, Минздрав определил места обсервации для украинцев, которых эвакуируют из Китая.
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Самолет украинского лоукостера «SkyUp», который используется для эвакуации украинцев из Китая, после прилета будет обрабатываться на протяжении двух суток.
Об этом рассказал генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
— Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур, наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток, – заявил Евгений Хайнацкий.
Также гендиректор лоукостера пояснил, что выполнять рейс будут три экипажа самолета, которые согласились на это добровольно.
— Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж… Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс, – рассказал Евгений Хайнацкий.
Как сообщалось, Минздрав определил места обсервации для украинцев, которых эвакуируют из Китая.