Из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на систему мониторинга авиаперелетов flightradar.

Планировалось, что самолет отправится в 2:50 ночи 19 февраля. Однако он отправился на 11 минут позже - в 3:01. По состоянию на 4:15 самолет находился над Черным морем и направляется в Казахстан в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.

Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Напомним, Минздрав определил места обсервации для украинцев, которых эвакуируют из Китая