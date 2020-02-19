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Из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на систему мониторинга авиаперелетов flightradar.
Планировалось, что самолет отправится в 2:50 ночи 19 февраля. Однако он отправился на 11 минут позже - в 3:01. По состоянию на 4:15 самолет находился над Черным морем и направляется в Казахстан в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.
Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.
Напомним, Минздрав определил места обсервации для украинцев, которых эвакуируют из Китая
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Из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на систему мониторинга авиаперелетов flightradar.
Планировалось, что самолет отправится в 2:50 ночи 19 февраля. Однако он отправился на 11 минут позже - в 3:01. По состоянию на 4:15 самолет находился над Черным морем и направляется в Казахстан в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.
Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.
Напомним, Минздрав определил места обсервации для украинцев, которых эвакуируют из Китая