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Пассажиры «Diamond Princess», на котором коронавирусом заразились 542 человека, начали покидать круизный лайнер после двухнедельного карантина.
Об этом сообщает AFP.
Предположительно, пассажиров с круизного лайнера «Diamond Princess», который находится на пирсе Daikoku в Иокогаме, к югу от Токио, будут перевозить автобусы.
Как сообщалось, 18 февраля, из больницы должны были выписать одного из украинцев, который находился на лайнере «Diamond Princess».
Напомним, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер «Diamond Princess». Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.
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Пассажиры «Diamond Princess», на котором коронавирусом заразились 542 человека, начали покидать круизный лайнер после двухнедельного карантина.
Об этом сообщает AFP.
Предположительно, пассажиров с круизного лайнера «Diamond Princess», который находится на пирсе Daikoku в Иокогаме, к югу от Токио, будут перевозить автобусы.
Как сообщалось, 18 февраля, из больницы должны были выписать одного из украинцев, который находился на лайнере «Diamond Princess».
Напомним, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер «Diamond Princess». Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.