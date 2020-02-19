Пассажиры «Diamond Princess», на котором коронавирусом заразились 542 человека, начали покидать круизный лайнер после двухнедельного карантина.

Об этом сообщает AFP.

Предположительно, пассажиров с круизного лайнера «Diamond Princess», который находится на пирсе Daikoku в Иокогаме, к югу от Токио, будут перевозить автобусы.

Как сообщалось, 18 февраля, из больницы должны были выписать одного из украинцев, который находился на лайнере «Diamond Princess».

Напомним, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер «Diamond Princess». Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.