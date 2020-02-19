|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:21
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Владимир Зеленский рассказал, что в Украине в этом году отремонтируют 220 опорных больниц, а реформа в сфере медицины должна привести к улучшению условий для врачей и пациентов.
Об этом во время своего визита в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
— Вы видите сейчас Бориспольскую больницу, но у нас очень много больниц в Украине. Мы нашли средства, которых не было в министерстве, отдельные средства от денег «Нафтогаза», и 220, мы так сказали, что 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. Это только начало, и люди это увидят и почувствуют, - сообщил Владимир Зеленский.
Он также отметил, что у людей не должно быть ощущения, что все остальные больницы закрываются, наоборот - реформа в этой сфере должна привести к улучшению условий для врачей и пациентов.
— Есть ощущение у людей в стране, больницы будут закрываться, врачи без заработной платы - все это неправда. Реформа должна быть направлена наоборот, чтобы увеличить зарплату врачам, и главное, чтобы были условия для врачей и пациентов, - добавил Владимир Зеленский.
Добавим, что опорные больницы - это заведения, где пациенты будут получать основные медицинские услуги и экстренную помощь. Главное условие, путь в больницу не будет занимать больше часа.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в «Укравтодоре» должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.
Владимир Зеленский рассказал, что в Украине в этом году отремонтируют 220 опорных больниц, а реформа в сфере медицины должна привести к улучшению условий для врачей и пациентов.
Об этом во время своего визита в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
— Вы видите сейчас Бориспольскую больницу, но у нас очень много больниц в Украине. Мы нашли средства, которых не было в министерстве, отдельные средства от денег «Нафтогаза», и 220, мы так сказали, что 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. Это только начало, и люди это увидят и почувствуют, - сообщил Владимир Зеленский.
Он также отметил, что у людей не должно быть ощущения, что все остальные больницы закрываются, наоборот - реформа в этой сфере должна привести к улучшению условий для врачей и пациентов.
— Есть ощущение у людей в стране, больницы будут закрываться, врачи без заработной платы - все это неправда. Реформа должна быть направлена наоборот, чтобы увеличить зарплату врачам, и главное, чтобы были условия для врачей и пациентов, - добавил Владимир Зеленский.
Добавим, что опорные больницы - это заведения, где пациенты будут получать основные медицинские услуги и экстренную помощь. Главное условие, путь в больницу не будет занимать больше часа.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в «Укравтодоре» должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.