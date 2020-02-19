Владимир Зеленский рассказал, что в Украине в этом году отремонтируют 220 опорных больниц, а реформа в сфере медицины должна привести к улучшению условий для врачей и пациентов.

Об этом во время своего визита в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

— Вы видите сейчас Бориспольскую больницу, но у нас очень много больниц в Украине. Мы нашли средства, которых не было в министерстве, отдельные средства от денег «Нафтогаза», и 220, мы так сказали, что 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. Это только начало, и люди это увидят и почувствуют, - сообщил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что у людей не должно быть ощущения, что все остальные больницы закрываются, наоборот - реформа в этой сфере должна привести к улучшению условий для врачей и пациентов.

— Есть ощущение у людей в стране, больницы будут закрываться, врачи без заработной платы - все это неправда. Реформа должна быть направлена наоборот, чтобы увеличить зарплату врачам, и главное, чтобы были условия для врачей и пациентов, - добавил Владимир Зеленский.

Добавим, что опорные больницы - это заведения, где пациенты будут получать основные медицинские услуги и экстренную помощь. Главное условие, путь в больницу не будет занимать больше часа.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в «Укравтодоре» должны забыть о ямочном ремонте дорог, на котором годами зарабатывали чиновники.