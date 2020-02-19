Более 15 тысяч человек излечились от коронавируса COVID-19 в различных странах мира.

Об этом сообщает The Guardian.

— Более 15 000 человек выздоровели от коронавирус, согласно последним данным, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Китае выздоровели 14 938 человек из 74 185, которые заразились коронавирусом.

В некоторых провинциях Китая показатель выздоровления вырос до 40%, хотя в провинции Хубэй - эпицентре эпидемии, этот показатель не превышает 15%.

В Великобритании восемь из девяти пациентов с коронавирусом полностью выздоровели. В Таиланде - почти половина из 35 больных.

В начале этой недели глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что, по данным ВОЗ, четыре из пяти пациентов в Китае имеют легкие симптомы, и, как ожидается, должны выздороветь.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии здравоохранения Китая, ведомство включило противовирусный препарат «Арбидол» в предварительный план лечения коронавируса COVID-19.

Кроме «Арбидола», для экспериментального лечения рекомендован хлорохин, а также рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Все эти лекарства упоминаются в шестой предварительной версии национальной программы диагностики и лечения коронавируса, которая была опубликована на сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР 19 февраля.

Согласно последним данным, от коронавируса COVID-19 в мире умерло более 2 тысяч человек. Число зараженных составляет уже 75 тысяч человек.