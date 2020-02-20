Двое граждан Украины, которые заразились на новый китайский коронавирус на лайнере Diamond Princess в Японии, выздоровели.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий, передаёт УНН.

— ...Как (какая ситуация - прим.) с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно масс-медиа не аплодировали (не уведомило - прим.), что они выздоровели. Это та статистика - 15% выздоровевших, среди них есть два украинца. Почему-то за это мы забываем, - рассказал Михаил Радуцкий.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин, который продолжался до 19 февраля.

Напомним, что двое японских пассажиров, инфицированных китайским коронавируса на лайнере Diamond Princess, который стоял на карантине в порту Японии, умерли.