Медицинский центр в Новых Санжарах, куда везут в обсервацию на 14 дней эвакуированных граждан Украины, обеспечен необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В сообщении сказано, что все медики имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

- Центр имеет 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате. Сам центр находится на отдельной территории, удаленный от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары. Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями. Территория учреждения охраняется и осуществляется установлен пропускной режим, - сказано в сообщении.

В МВД отмечают, что угрозы здоровью местных гарждан нет, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

- Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации, - сказано в сообщении.

Ранее, депутаты поселкового совета в Новых Санжарах заявили, что медицинский центр Национальной гвардии Украины, куда везут эвакуированных из Китая граждан Украины, не приспособлен для карантинного содержания.