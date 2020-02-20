82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, что ниже фактического прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

По словам замминистра социальной политики Натальи Ненюченко, такое положение дел связано с солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.

Она также отметила, что только 5% работающих украинцев принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области средняя пенсия составила 2872 гривны, это 10 результат среди всех регионов Украины.