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82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, что ниже фактического прожиточного минимума.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
По словам замминистра социальной политики Натальи Ненюченко, такое положение дел связано с солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.
Она также отметила, что только 5% работающих украинцев принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области средняя пенсия составила 2872 гривны, это 10 результат среди всех регионов Украины.
82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, что ниже фактического прожиточного минимума.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
По словам замминистра социальной политики Натальи Ненюченко, такое положение дел связано с солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.
Она также отметила, что только 5% работающих украинцев принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области средняя пенсия составила 2872 гривны, это 10 результат среди всех регионов Украины.