Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин рассказал как идет подготовка к отправке самолета в Китай за оставшимися там украинцами, сейчас в клубе ждут всех необходимых

согласований.

Об этом Сергей Палкин рассказал агентству Интерфакс-Украина.

По его словам сейчас обираются все необходимые документы и согласования.

— Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой, - сказал Сергей Палкин.

Он сообщил, что «Шахтер» с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта.

— Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы, - сказал он.

Сергей Палкин подчеркнул, что клуб готов отправить самолет и хочет это сделать как можно быстрее.

— Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным, - отметил он.

Ранее сообщалось, что эвакуацией украинки Анастасии Зинченко из Китая занялся лично президент Украины Владимир Зеленский.