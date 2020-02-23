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Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин рассказал как идет подготовка к отправке самолета в Китай за оставшимися там украинцами, сейчас в клубе ждут всех необходимых
согласований.
Об этом Сергей Палкин рассказал агентству Интерфакс-Украина.
По его словам сейчас обираются все необходимые документы и согласования.
— Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой, - сказал Сергей Палкин.
Он сообщил, что «Шахтер» с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта.
— Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы, - сказал он.
Сергей Палкин подчеркнул, что клуб готов отправить самолет и хочет это сделать как можно быстрее.
— Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным, - отметил он.
Ранее сообщалось, что эвакуацией украинки Анастасии Зинченко из Китая занялся лично президент Украины Владимир Зеленский.
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Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин рассказал как идет подготовка к отправке самолета в Китай за оставшимися там украинцами, сейчас в клубе ждут всех необходимых
согласований.
Об этом Сергей Палкин рассказал агентству Интерфакс-Украина.
По его словам сейчас обираются все необходимые документы и согласования.
— Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой, - сказал Сергей Палкин.
Он сообщил, что «Шахтер» с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта.
— Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы, - сказал он.
Сергей Палкин подчеркнул, что клуб готов отправить самолет и хочет это сделать как можно быстрее.
— Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным, - отметил он.
Ранее сообщалось, что эвакуацией украинки Анастасии Зинченко из Китая занялся лично президент Украины Владимир Зеленский.