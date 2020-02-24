Представитель Николаевского судостроительного завода «Океан» Игорь Волошин рассказал, что из-за погодных условий на заводе приняли решение соединить кораблестроительные краны и никакой аварии не произошло.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, сегодня 24 февраля в сети появилось видео, как из-за ураганного ветра на Николаевском судостроительном заводе «Океан» столкнулись два кораблестроительных крана, весом 900 тонн.

В данном видео присутствует нецензурная лексика.

— Ситуация нормальная. Мы хотели сложить краны вместе, но порыв ветра их немного подхватил. Ничего не произошло, никто не погиб. Они просто соединились вместе. С учетом того, что происходит в городе, у нас все нормально. Если бы кто-то травмировался или эти краны упали бы красиво в реку, то тогда можно было бы о чем-то говорить, но они соединились немного не в штатном режиме. Никакой катастрофы не произошло. На видео никакой сенсации нет. Это даже не поваленное дерево, которое перекрыло проспект Богоявленский. Дл завода, а тем более для города, никакой катастрофы не произошло, - сказал Игорь Волошин.

Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение. В Николаевском гидрометеорологическом центре объявил «красный» уровень опасности.