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В Николаеве деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.
Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Сообщается, что деревья упали на надземные тепловые сети «Николаевоблтеплоэнерго», которые проходят от котельных Карпенко 51А и Самойловича 42.
Без централизованного теплоснабжения остались следующие жилые дома:
- улица Карпенко 57, 57 / 1,61, 63, 65, 67;
- улица Олега Ольжича 3Г, 7А;
- проспект Богоявленский 327/2, 325/1;
- детский сад по улице Корабелов 20.
На предприятии обещают оперативно провести ремонтные работы тепловой сети после того, как наступят благоприятные погодные условия.
— Извиняемся за временные неудобства. При подключении сообщим дополнительно, - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что в комментариях к публикации жители Николаева сообщают также об отсутствии теплоснабжения по следующим адресам: проспект Богоявленский 323/3, улица Дачная 7, 9, 9а,11, Лазурная 6, Океановская 50, Металлургов 6, проспект Корабельный 10А.
В ответ на жалобы николаевцев в «Николаевоблтеплоэнерго» сообщают, что «в связи с чрезвычайной ситуацией в городе, большое количество деревьев повредили тепловые сети предприятия и теплоснабжения по данным адресам приостановлено».
— Работники предприятия делают все возможное, чтобы его восстановить, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение. В Николаевском гидрометеорологическом центре объявил «красный» уровень опасности.
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В Николаеве деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.
Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Сообщается, что деревья упали на надземные тепловые сети «Николаевоблтеплоэнерго», которые проходят от котельных Карпенко 51А и Самойловича 42.
Без централизованного теплоснабжения остались следующие жилые дома:
- улица Карпенко 57, 57 / 1,61, 63, 65, 67;
- улица Олега Ольжича 3Г, 7А;
- проспект Богоявленский 327/2, 325/1;
- детский сад по улице Корабелов 20.
На предприятии обещают оперативно провести ремонтные работы тепловой сети после того, как наступят благоприятные погодные условия.
— Извиняемся за временные неудобства. При подключении сообщим дополнительно, - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что в комментариях к публикации жители Николаева сообщают также об отсутствии теплоснабжения по следующим адресам: проспект Богоявленский 323/3, улица Дачная 7, 9, 9а,11, Лазурная 6, Океановская 50, Металлургов 6, проспект Корабельный 10А.
В ответ на жалобы николаевцев в «Николаевоблтеплоэнерго» сообщают, что «в связи с чрезвычайной ситуацией в городе, большое количество деревьев повредили тепловые сети предприятия и теплоснабжения по данным адресам приостановлено».
— Работники предприятия делают все возможное, чтобы его восстановить, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение. В Николаевском гидрометеорологическом центре объявил «красный» уровень опасности.