В Николаеве деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.

Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Фото: Инна Мельник Facebook Фото: Сергей Стужук Facebook Фото: «Николаевоблтеплоэнерго» Facebook

Сообщается, что деревья упали на надземные тепловые сети «Николаевоблтеплоэнерго», которые проходят от котельных Карпенко 51А и Самойловича 42.

Без централизованного теплоснабжения остались следующие жилые дома:

- улица Карпенко 57, 57 / 1,61, 63, 65, 67;

- улица Олега Ольжича 3Г, 7А;

- проспект Богоявленский 327/2, 325/1;

- детский сад по улице Корабелов 20.

На предприятии обещают оперативно провести ремонтные работы тепловой сети после того, как наступят благоприятные погодные условия.

— Извиняемся за временные неудобства. При подключении сообщим дополнительно, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в комментариях к публикации жители Николаева сообщают также об отсутствии теплоснабжения по следующим адресам: проспект Богоявленский 323/3, улица Дачная 7, 9, 9а,11, Лазурная 6, Океановская 50, Металлургов 6, проспект Корабельный 10А.

В ответ на жалобы николаевцев в «Николаевоблтеплоэнерго» сообщают, что «в связи с чрезвычайной ситуацией в городе, большое количество деревьев повредили тепловые сети предприятия и теплоснабжения по данным адресам приостановлено».

— Работники предприятия делают все возможное, чтобы его восстановить, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение. В Николаевском гидрометеорологическом центре объявил «красный» уровень опасности.