Министерство здравоохранения рекомендует гражданам воздержаться по возможности от путешествий в страны, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции.

Об этом на брифинге вечером 24 февраля сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

— Наша рекомендация на сегодняшний день - по возможности отказаться от поездок в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, поскольку это будет содействовать сохранению их здоровья, - сказал Виктор Ляшко.

Он напомнил, что в последние дни количество вновь зарегистрированных в мире случаев коронавируса уменьшается. Свыше 97% случаев инфицирования зарегистрировано в Китае. 3% - в других странах.

Как сообщалось, на пограничных постах в Украине будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии. В случае выявления признаков заболевания людей будут размещать во временных изоляторах на пунктах пропуска, а затем переводить в изоляционные боксы в больницах.