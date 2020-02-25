Министерство инфраструктуры Украины согласовало открытие нового направления из «Николаевского международного аэропорта» в Стамбул.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

По словам министра, Турция и Украина согласовали возможность прямого авиасообщения из 11 городов нашей страны, в том числе из Николаева.

— По результатам успешных переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турции был существенно расширено регулярное авиасообщение с Турецкой Республикой. Недельная частота для осуществления пассажирских перевозок на большинстве маршрутов увеличена почти вдвое. Для направления Одесса - Стамбул снято ограничение на количество рейсов. Грузовые перевозки - также без ограничений. Отныне 11 городов Украины имеют возможность прямого авиационного сообщения с Турцией: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Днепр, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье. Это - толчок к развитию региональных аэропортов, - заявил Владислав Криклий.

В Государственной авиационной службе Украины отметили, что частота пассажирских перевозок из Николаева в Стамбул установлена на уровне 14 полетов в неделю.

— Частота для осуществления пассажирских перевозок (совокупная недельная на каждом маршруте для предназначенных авиакомпаний каждой стороны): Киев - Стамбул, 24; Одесса - Стамбул, без ограничений; Львов - Стамбул, 28; Херсон - Стамбул, 21; Запорожье - Стамбул, 21; Харьков - Стамбул, 28; Винница - Стамбул, 14; Николаев - Стамбул, 14; Ивано-Франковск - Стамбул, 14; Днепр, Черновцы, Севастополь - Стамбул, 7 на каждом маршруте, Донецк, Симферополь - Стамбул, без ограничений; Киев - Измир, 21; Киев - Даламан, 10; Киев - Анкара, без ограничений. Определены пункты в Украине - Стамбул, Бодрум, Адана - 7 на маршруте; Определены пункты в Украине (кроме Киева) - Даламан, Анкара, Измир - 7 на маршруте, – говорится в сообщении.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что регулярные полеты из Николаева в Киев начнутся не с мая, а с апреля 2020 года.