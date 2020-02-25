Еще в двух европейских странах подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает газета Kurier.

Коронавирус обнаружили у двоих жителей Австрии по словам губернатора Тироля Гюнтера Платтера, сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой. Известно, что обоим больным по 24 года.

Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован у жителя Загреба в Хорватии. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уточнил, что заболевший с 10 по 21 февраля находился в Милане, где наблюдается вспышка коронавируса.

Напомним, в Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом.