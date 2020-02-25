|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|17:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.15 грн
|26.67 грн
Еще в двух европейских странах подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает газета Kurier.
Коронавирус обнаружили у двоих жителей Австрии по словам губернатора Тироля Гюнтера Платтера, сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой. Известно, что обоим больным по 24 года.
Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован у жителя Загреба в Хорватии. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уточнил, что заболевший с 10 по 21 февраля находился в Милане, где наблюдается вспышка коронавируса.
Напомним, в Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Еще в двух европейских странах подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает газета Kurier.
Коронавирус обнаружили у двоих жителей Австрии по словам губернатора Тироля Гюнтера Платтера, сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой. Известно, что обоим больным по 24 года.
Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован у жителя Загреба в Хорватии. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уточнил, что заболевший с 10 по 21 февраля находился в Милане, где наблюдается вспышка коронавируса.
Напомним, в Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом.