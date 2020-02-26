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В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что опасения в США вызваны увеличением количества заражений коронавирусом за пределами Китая.
— Данные за прошедшую неделю о распространении в других странах повысили наш уровень озабоченности и ожидания возможного распространения вируса здесь, - сказала глава отдела респираторных заболеваний CDC Нэнси Мессонье.
При этом министр здравоохранения США Алекс Азар призвал Сенат одобрить финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов на борьбу со вспышкой коронавируса.
Со спадом вспышки инфекции в Китае, новые случаи заболевания начали фиксировать в Европе и на Ближнем Востоке. За последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее.
Напомним, в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.
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В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что опасения в США вызваны увеличением количества заражений коронавирусом за пределами Китая.
— Данные за прошедшую неделю о распространении в других странах повысили наш уровень озабоченности и ожидания возможного распространения вируса здесь, - сказала глава отдела респираторных заболеваний CDC Нэнси Мессонье.
При этом министр здравоохранения США Алекс Азар призвал Сенат одобрить финансирование в размере 2,5 миллиарда долларов на борьбу со вспышкой коронавируса.
Со спадом вспышки инфекции в Китае, новые случаи заболевания начали фиксировать в Европе и на Ближнем Востоке. За последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее.
Напомним, в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.